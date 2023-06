La cubana no se quedó de brazos cruzados luego del comentario que hizo el actor e incluso dio detalles del intento fallido que tuvieron a la hora de intimar. Niurka estalló en contra de José Manuel Figueroa y le dijo de todo a través de un video.

Hace unos días José Manuel Figueroa mencionó que, hasta donde él sabía, Emilio no era hijo de Juan Osorio, como se especuló por muchos años, sino que era de Bobby Larios, con quien Niurka mantuvo un escandaloso romance y matrimonio.

El hijo del fallecido Joan Sebastian no quiso causar más problemas por lo que le mandó un mensaje disculpándose por sus palabras. Aseguró que no conocía muy bien lo que estaba ocurriendo y habló solo por estar frente a la prensa.

«José Manuel Figueroa, bobito… ¿te acuerdas cuando medio cog*mos? porque nunca me encontraste el clítoris ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve 8 horas? porque hablabas tanta mierd* ¿te acuerdas que te lo dije?». VER VIDEO DE LA RESPUESTA DE NIURKA AQUÍ .

Fue durante una entrevista, en donde el actor, en tono sarcástico, preguntó si Emilio Osorio era hijo de Bobby Larios, expareja de la vedette cubana. Después de lo ocurrido, la cubana no se guardó nada y le dio con todo a Figueroa, incluso dio detalles del intento fallido que tuvieron a la hora de intimar.

«Este video es más que nada para ofrecerte una disculpa obviamente, que ya lo hice, por supuesto ante las cámaras. Se armó un relajo y por mi ignorancia yo no sabía.» José Manuel afirmó que él desconocía la situación respecto al padre de Emilio Osorio.

José Manuel Figueroa Niurka: ¿La prensa le tendió una trampa?

«Tambien le pedí una disculpa a ti, a Juan Osorio y a Emilio. Una disculpa grande porque fue error mío y no quiero que haya malentendidos. Le pedí a las cámaras que lo borraran y no lo hice en mala onda, me corrigieron. Yo sabía que la había ‘hiper regado'».

«Seguro sabe más cosas la mamá Niu y por eso le dio terror», internautas aseguraron que el cantante le tuvo miedo a la cubana. «al hacer este vídeo le da toda la razón a Niurka», «Yo llegó al trabajo igual de tarde que este llega a pedir perdón». VER VIDEO AQUÍ.