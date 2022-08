José Manuel Figueroa de luto: Marcado por su carácter

Tener un carácter fuerte ayudó a José Manuel Figueroa a vencer desafíos, como cuando su papá, Joan Sebastian, le decía que no era bueno para tocar la guitarra o cantar. El intérprete de 47 años habló de la madurez que ha vivido, y del cambio que experimentó tras el deceso de El Rey del Jaripeo, como se le conocía al fallecido cantautor.

"Hay impulsos fuertes, como cualquier ser humano, creo que parte de ese impulso y ese carácter es el que me ayudó a luchar, a no darme por vencido frente a un maestro como Joan Sebastian cuando me decía que no tocaba bien la guitarra, que no cantaba bien. El carácter que llevo es el que me ayudó a quererme superar y demostrarle al viejo que esto es lo que amaba, entonces no me arrepiento de mi carácter, ni me avergüenzo de mi carácter, en ningún momento", declaró José Manuel.