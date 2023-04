Pues buscaba pedirle a Imelda Tuñón que no se lleve a vivir a Monterrey al nieto de Maribel Guardia. Esto con la finalidad de que pudieran estar más unidos como familia y él poder tener un acercamiento aún mayor con su pequeño sobrino.

A menos de un mes del fallecimiento de Julián Figueroa, la polémica ha ido en aumento tras las recientes declaraciones de su hermano José Manuel Fgueroa, mismo que habría supuestamente señalado su intención de buscar a su cuñada para que no se lleve lejos de su familia a su sobrino.

“Mis intenciones son buscarlo más”

“Híjole, espero que sí (pueda pasar más tiempo con él). Ojalá no se lo lleve Imelda a Monterrey, ojalá lo dejen aquí, yo no he platicado nada de eso, son temas muy delicados”, expresó en entrevista para Despierta América según replicó TVNotas.

“Creo que no los debo estar ni estar mencionando, la verdad, pero sí por supuesto que mis intenciones son buscarlo más y jalarle la oreja”, destacó al respecto de lo que buscaba en futuro de su familia y en particular para el hijo de Julián Figueroa.