Revela que todavía no asimila los hechos

“La admiro más que nunca, es triste, es duro, todavía no lo asimilo, todavía no lo puedo creer, todavía me pregunto ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Qué se pudo haber hecho? y pues es parte del proceso de los que quedamos vivos”, reveló José Manuel asegurando que aún no puede creer la partida de Julián Figueroa.

Por otro lado, José Manuel habló sobre el terrible video que se ha filtrado en donde supuestamente muestran el cuerpo de Julián en la funeraria, en el cuál se podrían tomar acciones legales. “No tengo la más mínima idea, yo he estado alejado de las redes sociales por salud mental, no quiero ver nada, no quiero leer nada, estoy de luto”, reveló a ‘De Primera Mano‘.