Fue a través de una entrevista con el conductor Yordi Rosado , que ‘El Puma’ contó los momentos más significativos de su vida, e inclusive se mostró abierto y sensible, algo un tanto ‘sorpresivo’ para sus seguidores pues usualmente no se le ve con esa faceta.

“Nunca abandone, yo sabía que había un propósito”

“Estuve como 10 años en ese proceso. Más difícil cantar, más difícil las alturas de México, Bogotá, o en Bolivia, yo sentía que me moría en Bolivia, la gente no me entendía, me estoy muriendo, me estoy asfixiando, hasta que pude salir de eso”, reveló el cantante a Yordi sobre su ‘dura’ enfermedad.

“Me convertí en un niño de dos años, no podía hacer nada. Me sentía mal, impotente, estaba con 50 cables de oxígeno esperando un trasplante”. “No se lo deseo a nadie, fue muy duro. La espera es terrible, cada día te vas apagando más”. “Nunca abandone, yo sabía que había un propósito”, dijo entre llanto el cantante venezolano sobre su proceso en la fibrosis pulmonar ideopática.