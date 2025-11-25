¡Increíble! Jose Luis Rodríguez ‘El Puma’ es retirado de un vuelo tras un altercado por su equipaje de mano

El Puma es bajado de vuelo

El reconocido cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como El Puma, se convirtió en tendencia luego de que circulara un video donde se le observa discutiendo con un piloto de American Airlines antes de ser obligado a abandonar un avión.

La grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al artista de 82 años en un intercambio tenso con el capitán de la aeronave, quien le exige descender del vuelo programado entre Ecuador y Estados Unidos.

En las imágenes se aprecia al cantante intentando explicar la situación mientras conversa por teléfono, aparentemente con alguien de su equipo, sobre lo que estaba ocurriendo a bordo.

“No me siento bien, de parte de la tripulación no me dejan estar aquí”, expresó el intérprete en un momento del video, mostrando preocupación y desconcierto ante la decisión del piloto.

El video revela un enfrentamiento directo

El piloto, visiblemente molesto, se dirige al cantante con firmeza después de que este continuara hablando por teléfono e incluso lo acusa de tener un comportamiento inapropiado con los tripulantes.

“Desembarque de mi avión”, se escucha decir al capitán, quien además añade: “Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy… con nuestros tripulantes”, dejando entrever que la discusión habría escalado antes de ser grabada.

Testigos del vuelo aseguran que Rodríguez acató la orden y descendió del avión sin mayor confrontación, aunque con evidente molestia por la manera en que se manejó la situación.

El incidente ocurrió tras la presentación del artista en Ecuador, donde formó parte de su gira “Gracias Tour”, y desde donde planeaba regresar a Miami.