¡Increíble! Jose Luis Rodríguez ‘El Puma’ es retirado de un vuelo tras un altercado por su equipaje de mano
Publicado el 11/25/2025 a las 14:29
- El Puma es bajado de vuelo
- Discusión dentro del avión
- Conflicto por un maletín
El reconocido cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como El Puma, se convirtió en tendencia luego de que circulara un video donde se le observa discutiendo con un piloto de American Airlines antes de ser obligado a abandonar un avión.
La grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al artista de 82 años en un intercambio tenso con el capitán de la aeronave, quien le exige descender del vuelo programado entre Ecuador y Estados Unidos.
En las imágenes se aprecia al cantante intentando explicar la situación mientras conversa por teléfono, aparentemente con alguien de su equipo, sobre lo que estaba ocurriendo a bordo.
“No me siento bien, de parte de la tripulación no me dejan estar aquí”, expresó el intérprete en un momento del video, mostrando preocupación y desconcierto ante la decisión del piloto.
El video revela un enfrentamiento directo
El piloto, visiblemente molesto, se dirige al cantante con firmeza después de que este continuara hablando por teléfono e incluso lo acusa de tener un comportamiento inapropiado con los tripulantes.
“Desembarque de mi avión”, se escucha decir al capitán, quien además añade: “Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy… con nuestros tripulantes”, dejando entrever que la discusión habría escalado antes de ser grabada.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas
Testigos del vuelo aseguran que Rodríguez acató la orden y descendió del avión sin mayor confrontación, aunque con evidente molestia por la manera en que se manejó la situación.
El incidente ocurrió tras la presentación del artista en Ecuador, donde formó parte de su gira “Gracias Tour”, y desde donde planeaba regresar a Miami.
Un maletín habría sido el detonante del conflicto
Poco después de que el video se hiciera público, la exmanager del cantante, Beatriz Parga, ofreció detalles adicionales en declaraciones para Noticias Telemundo sobre lo que habría originado el altercado.
Según Parga, el conflicto comenzó cuando un pasajero que estaba sentado junto a El Puma se quejó por el maletín que el artista llevaba consigo y que contenía medicamentos esenciales relacionados con su trasplante pulmonar.
La exrepresentante señaló que esa bolsa debía permanecer cerca del cantante debido a su delicado estado de salud, algo que pudo haber generado incomodidad entre los pasajeros y posterior tensión con la tripulación.
Hasta el momento, ni American Airlines ni el propio Rodríguez han ofrecido una versión oficial sobre lo sucedido o sobre las razones específicas que llevaron a la expulsión del vuelo.
El incidente desata debate en redes
El video, ampliamente difundido, ha generado un intenso debate entre usuarios, quienes discuten sobre el trato recibido por el artista y las normas que aplican las aerolíneas en casos donde hay medicamentos o condiciones médicas involucradas.
Algunos seguidores del cantante señalan que la situación pudo manejarse con mayor empatía por parte del personal, especialmente tomando en cuenta la edad y condición de salud del intérprete.
Otros argumentan que las reglas de seguridad deben respetarse sin excepción y que cualquier altercado con la tripulación puede derivar legítimamente en la expulsión de un pasajero.
El incidente continúa sumando reacciones mientras se espera alguna declaración oficial que permita aclarar los hechos y determinar si hubo mala interpretación o un mal manejo del protocolo, señaló ‘SDP Noticias‘.
Ver esta publicación en Instagram