José Juan y su hermano, Everardo Aventura Hernández, de 31 años, nacieron en Oaxaca, México y no era la primera vez que viajaban a EEUU para ganarse la vida en el campo.

Esa mañana, él no iba en el autobús. Pasaron horas antes de que pudiera enterarse de lo sucedido.

«Pensé que estaban heridos. Cuando llegué se me salió el corazón, porque mi hermano estaba sin vida», asegura Juan José mientras con un respiro hondo no deja escapar lágrimas de sus ojos.

Su jefe le avisó del vuelco, pero en ese momento, jamás pensó que su hermano no regresaría a ese cuarto de hotel que compartían desde hacía meses.

No puede creer que su hermano está muerto

«Estoy esperando a que llegue, no creo que esté muerto, no creo que esté muerto, no todavía», se lamenta una y otra vez el trabajador del campo.

Ventura describe a su pariente como su héroe. «Éramos más que hermanos, eramos uno solo él y yo».

Aunque las horas se le hacen eternas, solo espera que le entreguen pronto su cuerpo para enviarlo con su familia en México, donde Everardo había dejado a su esposa con su hijita de un año para ganarse la vida.

Everardo era quien proveía todo en su hogar.