José Eduardo habla sobre rumores del accidente de Eugenio Derbez

ACABA CON LOS RUMORES

Pese a que Eugenio Derbez ya declaró lo que había sucedido, y su esposa también ya había dado esta versión de los hechos, surgió un nuevo rumor en donde culpaban a su hijo Vadhir, pues lo acusan de haber agredido físicamente a su papá, y ahora José Eduardo Derbez habló sobre este tema, y se vio en la necesidad de terminar con esto.

En entrevista con la periodista mexicano Mara Patricia Castañeda, José Eduardo habló sobre la salud de su papá, y aprovechó para desmentir rumores: “Se han manejado mil historias. De repente gente conocida me mandan videos de lo que están diciendo y está cañón. Dicen lo de la filmación, lo del coche, que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que no, ni al caso, no va por ahí. No va por ahí”, dijo el hijo de Derbez. Archivado como: José Eduardo rumores accidente Derbez