La actitud que tomó Omar Fayad dio mucho de qué hablar, pues aseguran que no quería que su hijastro estuviera charlando con la prensa, incluso, se sospechosa que posiblemente se encostraban en estado de ebriedad, aunque no está confirmado. Las imágenes fueron compartidas por el canal de YouTube de Edén Dorantes.

La gente se percató de la extraña actitud del gobernador de Hidalgo y comentaron cosas como: "¿Qué le pasa a este tipo? Omar, si tomas no te metas en entrevistas porque de verdad solo hizo el ridículo, súper incómodo se veía José Eduardo", "Con la famita que tiene el Fayad, no le queda hacer tipo de comentarios, y haciéndose el chistoso según el", "Andaban bien entrados", "¿Qué le pasa por qué se lo llevó así?".

José Eduardo mostrará sus armas en ‘Desafío Sobre Fuego’

Agencia Reforma dio a conocer que la quinta temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica vuelve con armas más poderosas, desafíos más retadores y jueces de temer.

Por eso, cuando se piensa en invitados especiales, a la mente podrían llegar muchos nombres, excepto el de José Eduardo Derbez, quien, curiosamente, fue el elegido.

Y es que la invitación para participar en este feroz programa, conducido por Michel Brown, lo sorprendió incluso a él, pues recurrentemente ha confesado que no se considera el más valiente ni el más ágil, pero admite que no le costó mucho aceptar, pues sigue el programa, que regresa este jueves, a las 22:40 horas, por History. "Yo tampoco entiendo cómo llegué (al show), pero llegué", ríe Derbez. "Me invitaron y se me hace que es un programa muy entretenido, que aparte de divertirte te enseña y aprendes sobre historia, armas, forjadores. Ya lo había visto y me encanta, entonces, cuando me hicieron esta propuesta fui con miedo porque no sabía qué esperar, pero fue muy padre", aseguró el actor.