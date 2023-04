El hijo de Eugenio Derbez revela lo que nadie sabía sobre Julián Figueroa

El actor asegura que él y Julián eran muy amigos

José Eduardo lamenta profundamente la muerte de Julián

José Eduardo se pronuncia tras muerte de Julián Figueroa. El hijo de Eugenio Derbez, se pronunció recientemente ante el fallecimiento repentino de Julián Figueroa, y es que muchas personas no sabían que ambos solían ser amigos muy cercanos cuando eran más jóvenes, por lo que José Eduardo ha lamentado profundamente la noticia.

Han tenido que pasar varios días desde el pasado 9 de abril que aconteció la muerte del hijo de Maribel Guardia, para que el actor de ‘Mi Tío’ hablaba públicamente sobre lo que significó para él esta enorme pérdida, la cual, de acuerdo a sus palabras, fue una gran sorpresa.

Julián Figueroa y José Eduardo Derbez eran bastante amigos, según las declaraciones hechas por el hijo del actor Eugenio Derbez, ambos eran bastante unidos cuando eran jóvenes, sin embargo el actor y comediante narra que se alejaron luego de que sus vidas tomaran rumbos distintos.

“Éramos muy amigos Julián y yo, más chavitos, lo que pasa es que nos íbamos mucho de fiesta o se quedaba a veces en mi casa, de hecho me tocó varias veces que me decía ‘habla tu con mi mamá (Maribel Guardia), de que me voy a quedar más raro'”, narró José Eduardo.