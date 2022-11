José Eduardo Derbez ‘se burla’ del accidente de su papá con este video

Los hijos de Eugenio han dicho que han estado muy pendientes de la salud de su papá, su hijo José Eduardo fue quien más declaraciones hizo con respecto a la salud del actor, sin embargo, no dieron demasiados detalles al respecto, pues se limitaban a decir que estaba recuperándose.

Para su cuenta de TikTok, José Eduardo utilizó el famoso audio del personaje animado de Bob Esponja que dice: “Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea…¡¿QUÉ ES ESO?!”, y en ese momento, apuntó la cámara a su padre, el actor y productor Eugenio Derbez.

Un usuario le respondió a este mensaje diciendo: "Sí, pero hay que usar cabestrillo para no lastimar el húmero. Yo tengo la misma fractura y duele todo, solo medio se usa la mano", se lee. Además de esto, generó mucha gracia la reacción que tuvo el actor de 'No se aceptan devoluciones', "Eugenio voltea diciendo ya José Eduardo por favor compórtate", "Hasta se ve más joven", "Qué gusto ver a tu papá recuperándose @joseeduardo", "¡Ya nos exhibiste!", "A lo mejor sí se enojó", "Hasta se ve mas joven", entre otros (VER AQUÍ EL VIDEO) .

Una de las cosas que más llamó la atención, es que cuando el hijo de Eugenio lo apuntó hacia la cámara, lleva su protección del accidente en todo el brazo, esto levantó sospechas entre algunos usuarios que dijeron: ¿Qué no fue el hombro el que se lo hizo pedacitos?”.

La recuperación de Derbez no ha sido nada sencilla…

La recuperación de Derbez no ha sido para nada fácil, pues él recientemente comentó que ha sido un proceso bastante doloroso: “Vengo saliendo de mi fisioterapia. Ahí voy, muy bien. Traigo a mi chófer de lujo”, dijo mientras apuntaba la cámara a su esposa Alessandra. “Muy bien pero como duele o sea estoy harto de sentir dolor”, comenzó a decir en un nuevo vídeo que compartió por medio de su cuenta de Instagram.

"Una tortura son 2 horas de tortura, de estirarte hasta romper el músculo y lograr que recuperes el movimiento sobre una herida que duele mucho", agregó afirmando lo mucho que sufre en medio de su recuperación. "No no no lloro todos los días lloro, se me salen las lágrimas, ¿Verdad?", le dijo a su esposa, quien afirmó todo lo que el actor estaba diciendo (VER AQUÍ EL VIDEO).