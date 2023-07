No olvides visitar la nueva plataforma de MundoNOW, en ‘Óyenos Audio’ podrás encontrar el podcast «Sin broncas con la bronca» . Silvia del Vale te trae los mejores temas del momento y de los que nadie se atreve a hablar. PARA ESCUCHAR DA CLICK AQUÍ .

Todas las personas que se han convertido en fanáticos de La Casa de los Famosos México, saben muy bien todos lo problemas que hubo con los habitantes que ya fueron eliminados. Paul Stanley se convirtió en uno muy apoyado por sus compañeros del programa Hoy, sin embargo, parece que un famoso no lo aceptaba.

Uno de los participantes que se esperaba que sería uno de los más polémicos en La casa de los famosos México fue Paul Stanley, conductor de Hoy. Sin embargo, su participación no generó ninguna controversia, y finalmente, fue eliminado hace un par de semanas.

“Yo pensé, así como es Paul, de que gana, gana. Todo lo que va demostrar. ¿Y qué hiciste?’ De repente empiezo a ver los primeros días de La casa. Se está acoplando, pero si le dicen algo, no dice nada. Todo el tiempo callado. Si te decían algo, en la esquina”, dijo José Eduardo Derbez a Paul.

José Eduardo Derbez Paul: Lo llama mueble

“‘El Negro’ y yo fuimos hasta allá a hablar bien de ti. Hablé bien de ti. Está muy raro que esté como mueble, pero lo quiero. No lo dije así. Te estuve apoyando. Después se me olvidó. Después subí un post apoyándote. Me empezaron atacar”, recordó José Eduardo.

Los comentarios explotaron: «Bien José Eduardo!! Le dijiste lo que todos pensamos», «Honestamente si fuiste un mueble en la casa», «José Eduardo lo haría mil veces mejor si entrara a la casa de los famosos que lo que hizo Paul». VER VIDEO COMPLETO AQUÍ.