José Eduardo Derbez hace sorpréndete anuncio sobre su novia

Los fanáticos del actor comenzaron a mentarle que no debería ser ese tipo de publicaciones en las redes sociales.

«(Justo donde empezamos), quiero aclarar que no me arrepiento de nada en lo absoluto», agregó José Eduardo.

Derbez continua: » O al menos eso yo creía, de mi parte estuve mal al sentirme así aunque no fue mi culpa del todo».

» Los que me conocen en persona saben que soy de los que se enamoran con facilidad de alguien», aseguró el actor.

«Hoy decidimos que no era sano seguir juntos, mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices», escribió.

«No me arrepiento del tiempo que pasé a su lado, fueron los mejores días de mi vida, pero así es esto», agregó.

«Me siento triste pero yo sé que estaremos mejor así, y sé que encontraremos algo mejor, no solo yo… Ambos», escribió José Eduardo.

«Hay que fomentar la lectura los quiero. Dale me entristece para que se vea más creíble», terminó por escribir José Eduardo.

¿Fanáticos molestos?

Aislinn Derbez le comentó: «Noooooo por favor no se dejeeeen… pero bueno, sabía que esto no iba a acabar bien…»

«A mi no me gusta el chisme, a mi me encantaaaa», le comentó una seguidora en la publicación.

No me la creí desde que vi tanto texto, en tu vida te tomarías el tiempo de escribir una Biblia», trataron de burlarse de él.

«Yo mientras leía el chismesito, pensando: 'que feo que redacta'».