José Eduardo Derbez revela que su familia le ‘oculta’ todo (VIDEO)

Y es que los integrantes de la dinastía Derbez han sido bastante cuidadosos en cuanto a sus declaraciones, pues la primera en comunicar el incidente fue la esposa de Eugenio, Alessandra Rosaldo, sin embargo no reveló muchos detalles. Pero José Eduardo, ha revelado que no es algo raro en la familia que sean ‘misteriosos’.

Lo que vino después fueron las declaraciones del actor de ‘Mi Tío’ quien reveló que no tiene el conocimiento exacto de los acontecimientos que pasan en su familia, pues los Derbez suelen ser bastante cuidadosos con lo que dicen y precisamente a él, no le cuentan muchos detalles.

José Eduardo Derbez familia le oculta todo: Dicen que no le cuentan nada ¿Por chismoso?

“No le cuentan nada porque luego no guarda los secretos”, “Él me cae súper bien”, “De todos los Derbez, él es el único que me cae bien por sincero”, “Es que él no es nada prudente”, “Es que no quieren que sepa Victoria“, “Ha de ser bien chismoso”, “Me cae muy bien José Eduardo, hace mucho reír”, dijeron algunos internautas en el video compartido por el Instagram de Escandalo.

Con respecto a la información que el hijo de Derbez ha dado sobre el estado de salud de su papá, estas han sido algunas de sus declaraciones: “Se lastimó jugando estas cosas de realidad virtual”, aseguró. “El ahorita no se puede mover, y ahorita vienen ya las terapias, esperemos que sea pronto, ya depende de cada cuerpo”. Archivado como: José Eduardo Derbez familia le oculta todo