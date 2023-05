Es por esto que, el protagonista de ‘Mi Tío’ decidió romper el silencio y confesar que le ha dolido mucho la partida de la mamá de su mamá, pues hay que recordar que José Eduardo no estuvo en México cuando se dieron a conocer los hechos, lo cual hizo que todo fuera aún más doloroso, el no poder estar cerca.

Sin embargo, más adelante el hijo del famoso actor Eugenio Derbez confesó que la muerte de su abuela no fue el único momento oscuro que pasó en esos días, si no que también lo enteraron del fallecimiento de quien fue su mejor amiga, lo cuál hizo que la situación empeorara para él.

José Eduardo Derbez se encuentra devastado: Además de su abuela, murió otra persona muy especial para él

“Entonces yo me fui muy tranquilo a Argentina y a todo lo que me tenía que ir me fui muy tranquilo, realmente, en el caso de mi abuela. Yo estando en Argentina se me murió mucha gente. Los primeros dos días se me murió mi mejor amiga, después a la semana mi abuela”, declaró a través de la entrevista con Matilde Obregón.

El hermano de Aislinn Derbez y Vadhir, confesó que quizás esta ha sido una de las pruebas más difíciles que la vida le ha puesto, ya que él se encontraba muy lejos, y al no poder estar cerca eso lo devastó: “fue una combinación de muchas cosas, y estando yo solo para allá fue muy duro para mí», dijo. (PARA VER LA ENTREVISTA COMPLETA, PUEDES HACER CLIC AQUÍ).