Sueño Millonario: José David Hernández, venciendo el miedo

Consejos de José David Hernández

Existen momentos clave que se presentan en la vida y uno debe saber reconocerlos.

No tengan miedo de ir por lo que quieren, ya que esto es lo que puede evitar que vayas a donde quieres.

El miedo no es malo, pero que por eso no hagas lo que deseas sí es algo que no debes permitir.

Sueño Millonario se despide de ti por el momento y espera que la historia de José David Hernández pueda ser un pequeño impulso.