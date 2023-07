Jorge Salinas protagoniza pleito con un reportero

Aparentemente el reportero le rozó el brazo a Jorge Salinas tras el encuentro y esta acción fue malinterpretada por el actor, por lo que se enojó a tal grado y le dijo al periodista: «No me vuelvas a poner una mano encima». De inmediato el comunicólogo salió a su defensa aclarando que «No te puse la mano». Sin embargo, el famoso insistió diciendo: «No me vuelvas a tocar» y sin decir más se retiró.

Pero la cosa no terminó ahí, pues el reportero le cuestionó: «¿Qué pasa, porque la agresión Jorge?». Por lo que sin dudarlo el actor se regresó para responderle que «No hay ninguna agresión, simplemente no me vuelvas a tocar», pero el periodista no pensaba quedarse callado, así que dijo al actor que «Me estas tocando». Archivado como: Jorge Salinas protagoniza pleito.