Jorge Ramos confiesa haber sido víctima de ‘estafa’

El caso de Jorge Ramos y la IA

«Juego fútbol los sábados, y unos amigos llegaban y me empezaban a preguntar que si les podía dar unas pastillitas», explicó Jorge Ramos a Del Toro.

«Yo creí que era una broma y no les hacía caso, hasta que me metí en la internet y me di cuenta», agregó en su relato sobre la estafa en la que se vio involucrado.

«Efectivamente, estaban usando mi imagen y mi voz para vender pastillas con sustancias químicas de marihuana», le contó a la periodista, quien de inmediato le preguntó qué medidas había tomado al respecto.

Sin embargo, el periodista mexicano señaló que la respuesta es que es casi imposible dar con los responsables de las estafas.