NO SE QUEDA CALLADO. El periodista Jorge Ramos, nuevamente está en el ojo del huracán después de que decidió contestar los comentarios que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A través de redes sociales, el comunicólogo señaló lo “errado” que está AMLO, ante la seguridad de México.

“Datos: En 2022 hubo 20,200 asesinatos en EU, según el Gun Violence Archive. Pero en México hubo 30,968 homicidios dolosos. Y eso que la población en México es menor -132M- que la de EU -336M-“, detalló Ramos en Twitter. Tras su respuesta, los internautas no dudaron en hacer acotaciones al respecto.

Jorge Ramos AMLO seguridad: “No me siento insegura”

En esta ocasión, los comentarios que llenaron el post de Ramos fueron a favor. De acuerdo con los internautas, se reveló que las ciudades más peligrosas se encuentran en México y las estadísticas no mientes. Otras personas, señalaron que Estados Unidos tiene ciudades donde las personas pueden sentirse seguras al salir a caminar.

“9 de las 10 más peligrosas ciudades del mundo mundial son mexicanas”, “No conozca mucho de EE. UU., pero de las 20 o 25 ciudades o poblados que he estado, nunca me he sentido insegura. Tal vez solo los Ángeles o Las Vegas, un poco más alerta que en el resto”, “Los presidentes mienten, los números no”, destacaron algunos comentarios. Archivado como: Jorge Ramos AMLO seguridad