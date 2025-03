Resurge entrevista de Jorge Ramos presionando a Marco Rubio por su postura

En medio de la creciente presión de los republicanos contra los inmigrantes indocumentados, un video de 2012 resurgió en redes sociales y se volvió viral, exponiendo un incómodo momento entre el periodista Jorge Ramos y el senador Marco Rubio.

En la entrevista, Ramos cuestionó la falta de apoyo del legislador a los indocumentados, a pesar de que su propio abuelo había enfrentado una orden de deportación.

Durante la conversación, el periodista de Univision presionó a Rubio sobre su postura en materia migratoria y lo confrontó con la historia de su familia.

“Pero por ejemplo, su abuelo, Pedro Víctor García, en 1962 recibió una orden de deportación… ¿Por qué su abuelo sí recibió el apoyo y la generosidad de este país? ¿Y por qué no hace usted exactamente lo mismo?”, preguntó Ramos.

I am today years old learning that Marco Rubio actually speaks Spanish fluently. 😭 Jorge Ramos got him together tho‼️His grandfather received a deportation order. Let’s BFFR sir‼️#doublestandards #Florida #Cuban #miami #Univision #Immigration pic.twitter.com/spxGknfAfs

— Gwen 💫 (@GabwithGwen) May 13, 2023