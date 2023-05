Y es que, como te mencionamos anteriormente, no solamente fue el cumpleaños de Collins, si no que también celebró 26 años siendo corresponsal del programa matutino hispano con más rating, fue por eso que Raúl González , junto a otras estrellas de la televisión la sorprendieron.

El mensaje de felicitación de Jorge Ramos y otros famosos conductores

“Creo que el hecho de que esto me toque trabando, habla de lo que tu y yo aprendimos desde chiquitos, ese respeto por la palabra y el periodismo, algo que realmente nos apasiona”, mencionó el periodista Jorge Ramos mientras que Antonieta se veía bastante conmocionada.

“Aquí se trata de felicitarte por tus 25, me parece maravilloso y lo digo por algo, por la energía que siempre tienes, y por las ganas con lo que haces las cosas y sobre todo por la buena amiga que eres”, dijo. “Ustedes quizás no saben pero casi todos los sábados, aparece por ahí de las 3-4 de la tarde un carro y se baja María Antonieta y me compra tortillas y queso para que pueda cenar”, reveló el famoso mexicano a Despierta América.