Le muestran su apoyo a Paola Ramos

No pasó mucho tiempo para que seguidores de Paola Ramos, hija de Jorge Ramos, denunciara actos de racismo de la ahora ex consejal de Los Ángeles. Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Zoe Saldaña, quien se expresó de la siguiente manera: “No me sorprendió en lo absoluto. Muchos de nosotros, los latinos, sabemos exactamente que es esto”.

Por su parte, la reconocida periodista Mónica Fonseca se dijo estar de acuerdo con lo dicho por Gustavo Arellano, respecto a que el peor enemigo del poder político latino son los mismos latinos: “Y le sumo: lamentable a todo nivel. Nos atrasa terriblemente en todos los sentidos. Muy doloroso oír esos audios tan espantosos” (Archivado como: Hija de Jorge Ramos denuncia acto de racismo de consejal de Los Ángeles).