Jorge Ramos hace sorpresiva confesión sobre Chiqui Delgado y revela si se retira

«Me falta aprender a bailar, no hay nada en el mundo que me gustaría más, soy terrible bailando», afirmó el reconocido periodista mexicano.

«Ese momento al final del día, cuando todo ha pasado, y cuando sin más sin decirnos nada, solo la tomo de la mano y nos quedamos dormidos no necesitas más», dijo.

Pero no solo habló sobre su romance con la venezolana, sino que también confesó si está dispuesto o no a retirarse del periodismo.

«No, no sabría que hacer si no trabajo, el hacer me ha definido y quedarme en casa viendo serie de Netflix no es mi máximo», reveló.

«Tendría que matar al personaje del periodista para vivir de otra manera pero no sé cómo hacer eso», afirmó Ramos.