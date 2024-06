¡Estuvo a punto de morir! Jorge Ramos confiesa «aterradora» experiencia como periodista

«Escribo para no explotar», aseguró el cronista en entrevista con EFE, a propósito de su libro ‘Así veo las cosas’.

«Un rebelde me apuntó al cuello en Afganistán y salvé mi vida al darle 15 dólares ; eso nunca lo escribí», reveló el periodista.

«Soy un desobediente. He entendido que en el periodismo tengo que hacer dos cosas: reportar la realidad tal y como es y cuestionar a los que tienen el poder», confesó.

¿Cómo es su trabajo en el periodismo?

Él reflexiona sobre la ética en el periodismo y desvela el lado humano del entrevistador, con experiencia como corresponsal en siete guerras.

Ramos vive en Miami, donde muchos opinan que quien critique a Trump es comunista, pero se quedan sin argumentos.

Cuando el periodista es acusado por Maduro de paladín de la derecha y el mexicano López Obrador se molesta con sus preguntas.

«En Miami me acusan de comunista; luego cuestiono a Maduro y ya no entienden; me gritan derechista», destacó.