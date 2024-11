Jorge Ortiz de Pinedo revela de que murió el actor Arturo García Tenorio

A pesar de que los médicos no detectaron una causa clara para su malestar, se le solicitó su cooperación para trasladarlo al asilo.

«Decían que no le veían nada malo y Yucita insistía y decía ‘bueno, pues si no le ven nada malo, tráiganlo en la ambulancia a la Casa del Actor y aquí lo vamos a cuidar’, porque vivía solo. Es muy triste alguien de 70 años que vivía solo y que está enfermo», dijo Jorge Ortiz.

«Entonces fue cuando él dijo ‘es que no me puedo levantar’ y pasó esto de que a la hora de quererlo transportar se asfixió. Ya no pudo respirar. Es horrible, es espantoso, eso es lo que dice el parte médico legista que murió por asfixia».

Tristemente, antes de que pudiera concretarse el cambio, Arturo García Tenorio falleció, dejando un vacío en el mundo artístico mexicano.