Y es que cuando hace unos meses apenas había mandado sus condolencias y pesar por la muerte del legendario Polo Polo, en una fotografía donde también aparece Chabelo, lo cierto es que Jorge Ortiz de Pinedo no se recupera de tantos golpes que ha recibido a nivel anímico y ahora con la partida de Luis Hernández ‘Queli’ vuelve a vestirse de luto.

Mandan condolencias por la muerte de Luis Hernández ‘Queli’

Ante el sentido mensaje de Jorge Ortiz de Pinedo, sus redes sociales se llenaron de mensajes en oraciones y condolencias para el comediante y la familia del actor: “Que en paz descanse a mi me encantaba su personaje por que cuando hablaba bien a todos admiraba”, “Al menos ya está reunido con su hijo”, “Que pena, de los mejores de Cero en Conducta”, “Una gran persona y gran ícono de la comedia, picardía y albur mexicano, el GRAN MAESTRO QUELI!!, Q.E.P.D”.

Más mensajes llegaron para el comediante: “Yo recuerdo mucho ese personaje en “Cero en conducta”, y lamento mucho su deceso”, “No, mi personaje favorito de Cero en conducta, después de Jorgito obvio. Q. E. P. D”, “Él siempre me hacia reír con sus frases que casi no se le entendían lo recordare con cariño”, “La maldición de cero en conducta, todos se están muriendo medio rápido”, “O por Dios que descanse en paz su personaje gangoso me hacía reír dios lo tenga en su gloria”.