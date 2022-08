Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción. Ahora se ha difundido que el también actor Jorge Ortíz de Pinedo se encuentra devastado tras una cercana pérdida y revela que harán para conmemorar el cuerpo.

Jorge Ortíz Pinedo luto. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades , algunos pasan por procesos muy complicados en su vida tal es el caso de un querido comediante quien pasa por un amargo momento.

El también actor comparte sentido mensaje tras cercana muerte

Dentro de la descripción se puede leer lo siguiente: “Este próximo jueves 11 de agosto, a las 13.30 horas, celebraremos misa para recordar a mi querida y admirada Anita Aguilar, querida por su trato amable y cariñoso, admirada por su extraordinario desempeño, mi única representante, quién me protegió, me cuidó y me ayudó a desarrollar mi carrera. Descansa en paz, te extrañaré, Anita”, expresó Jorge Ortíz de Pinedo.

Mientras que en la imagen se puede ver a la señora Anita Aguilar y en seguida la frase “Viví intensamente”, en seguida la información sobre la ceremonia religiosa que se realizará para darle el último adiós a la mujer que ayudó al desarrollo de la carrera del protagonista de ‘Una familia de 10’. Archivado como: Jorge Ortíz Pinedo luto.