La verdad, desde mi punto de vista es que aún no existen pruebas para confirmarlo, es una búsqueda que hacemos, siguiendo migajas de pan, que nos dan la sensación que no estamos solos, pero yo pienso que estamos lejos de la respuesta, de eso se trata mi podcast, de corrernos de las verdades absolutas, de buscar datos y de que cada uno logre sus propias conclusiones.

Eso me ha llevado a recorrer todo el continente, estar en los escenarios de los casos más importantes, conversar con miles de testigos, investigadores, expertos, científicos y escépticos que investigan el tema. Yo creo que ya hice más de 3,500 entrevistas sobre estos temas y eso me dio un conocimiento, que yo digo que es prestado, porque pertenece a toda esta gente. Con el tiempo me pareció injusto no compartirlo y por eso empecé a hablarlo.

Soy documentalista hace 20 años. He realizado cientos de documentales de los temas más variados, por decir algunos, la biografía de Michelle Bachelet, la biografía de Juan Luis Guerra, documentales de la guerra de Malvinas, la guerra Cristera, los escuadrones latinoamericanos que volaron en la Segunda Guerra, documentales de catástrofes… en fin, tengo premios internacionales, documentales muy vistos… pero hace 20 años, que por una razón que no puedo determinar, los documentales que más se han repetido son los de misterios.

Por un lado pienso que hay locos en absolutamente todos los temas y no necesariamente los locos no tienen la razón. Por otro, entiendo el prejuicio de la locura atada a los ovnis. Si bien es cierto que hay mucha gente que plantea delirios, también hay mucha otra que realiza planteos racionales, lógicos e imbatibles desde su argumentación.

Creo que he estado en la mayoría de los casos históricos de América Latina, seguramente el que más me impresiona es Isla Colares, un caso que ocurrió en Brasil en 1977, en donde unas luces aparecieron en una isla en el Amazonas, paralizaban a la gente y la quemaban. Los pescadores abandonaron la isla, la fuerza aérea fue a investigar.

¿Crees que los gobiernos tienen pruebas contundentes de que sí existen los Ovnis?

Tienen documentos clasificados, no es un tema de creencia, es una realidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque los desclasifican. Clasificar algo significa que alguien decidió que eso tenía que ser secreto y se confirma cuando se desclasifica. No es una percepción, es un hecho. ¿Por qué lo clasifican? No lo sabemos.

Pero, generalmente, cuando leemos lo que desclasifican, no encontramos nada tan inexplicable, peligroso, sensible para que hayan decidido clasificarlo. Entonces, la pregunta sería ¿por qué deciden que algo sea clasificado? y cuando lo abren ¿desclasifican todo? Muchos países alrededor del mundo están abriendo archivos y eso confirma por los menos 3 cosas: 1. Investigaron o investigan oficialmente el fenómeno ovni. 2. Por años decidieron no decirlo y dejar el fenómeno como algo de “locos”. 3. Hoy hay una nueva apertura, pero sentimos que no muestran todo.