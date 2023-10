Jorge Bernal se va de Telemundo y presume estar en nuevo proyecto de Univisión

Jorge Bernal regresará a la televisión a través de la plataforma digital ViX, no a través de las señales tradicionales.

Las dudas que siempre has tenido sobre qué hacer en caso de un retén policial o cuáles son mis derechos, serán contestadas en Sargento El Podcast.

Estará con Karina Banda y Clarissa Molina

En su gran debut, competirá en la batalla por el rating nada menos que con la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina.

Es realmente una impresionante prueba de fuego que le han planteado.

La emisión, que se transmitirá todos los jueves a las 7 ET, no solo contará con la participación del ex talento de Telemundo.

Sino también con la presencia de Karina Banda y Clarissa Molina, dos de las caras favoritas de Univision, quienes aportarán su propio estilo al espectáculo.