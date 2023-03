“Hoy me ha quedado en claro que eres un ser despreciable Gerard Piqué”, reveló el periodista Jordi Martin en redes sociales. La historia en poco tiempo, fue eliminada en redes sociales y las especulaciones sobre los hechos que ocurrieron comenzaron a viralizar y no fue al único que terminó exponiendo en Instagram.

En un giro inesperado y que dejó en claro el periodista Jordi Martin se lanzó en contra del exfutbolista Gerard Piqué. En un contundente mensaje “le declaró la guerra” y señaló que es un “ser despreciable”, pero no aclaró por qué hizo dichas declaraciones. Por el momento, se sigue esperando la respuesta de la figura pública.

¿Contra Clara Chía?

Aunque no declaró que fue lo que sucedió con el exfutbolista, Jordi Martin si dio a conocer que Piqué le declaró la guerra y por ello, ahora comenzará a hablar sobre la situación que pasó. Pero no fue a la única persona que se ‘lanzó’, sino que también habló de Clara Chía y por ello, conocerán “la clase de persona qué es”.

“Me has declarado la guerra, Dios te bendiga. Y esto para ti, Clara Chía; hoy el mundo entero verá lo que me has hecho y que clase de persona eres”, detalló el periodista Jordi Martin en su historia en Instagram. Tras la historia que publicó en redes sociales, los rumores se comenzaron a divulgar sobre los hechos que ocurrieron contra el paparazzi de las estrellas.