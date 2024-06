Jorge Bernal habla de su inesperado despido

Jorge Bernal habla del despido que sufrió por Telemundo

El presentador informó que fue «inesperado»

«Voy a regresar pronto», destacó

¡SIGUE RECORDANDO ESE DÍA! Jorge Bernal siempre fue sinónimo de carisma y profesionalismo en Telemundo.

Su sonrisa y estilo particular lo convirtieron en un rostro familiar y querido para millones de televidentes.

Sin embargo, su salida del canal no fue menos que un episodio parecido a un programa de televisión o inclusive, una telenovela.

En el reciente episodio de Cara a Cara con Rodner Figueroa, donde estuvo acompañado por su esposa Karla Birbragher y el conductor cubano, Jorge compartió detalles íntimos y emotivos de ese día.

JORGE BERNAL HABLÓ SOBRE SU DESPIDO DE TELEMUNDO

Después de más de dos décadas en la que fue su casa televisiva, Telemundo, Jorge Bernal, habló sobre la inesperada noticia de su despido.

Jorge enfrentó el momento con su habitual optimismo y sentido del humor. Mientras esperaba la llegada del señor encargado de llevar los papeles de su despido, Jorge no se permitió caer en el drama.

«Llaman al señor de recursos humanos, tomo mi teléfono y pongo la canción de Boyz II Men ‘It is so hard to say goodbye'», describió el presentador.

«Y cuando entra el chico de recursos humanos con su portfolio, yo hago así (play), él escucha la música, mira a Ricdamis, que baja la cabeza, y mira al otro que le dice: ‘esta va a ser la separación más chévere que vas a tener'», anunció.