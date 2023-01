Patrulleros del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) acudieron a la escena del tiroteo luego del reporte que hizo otro conductor de All In Towing. Los dos conductores de las grúas se habían llevado un auto Tesla en color blanco rentado por Jaton Herder.

Segú el reporte del crimen, consultado por MundoNow , una persona llamó al número de emergencias el pasado martes 10 de enero del 2022 para reportar que al conductor de grúas Jonet Domínguez, de la empresa All In Towing, estaba mal herido a balazos a las 11:00 de la mañana frente al 108 West Wyoming Avenue.

El afroamericano Jaton Herder exigió que le devolvieran el auto

La compañía dueña del Tesla emitió un reporte a las empresas de grúas en Nevada para que recogieran el auto rentado por el afroamericano Jaton Herder de 27 años. Jonet Domínguez se llevó el Tesla a la sede de All In Towing antes de entregárselo a la compañía propietaria. No se sabe la razón por la cual el auto debía ser levantado.

Entonces Jaton Herder apareció en la sede de All In Towing y exigió que le devolvieran el Tesla. Jonet Domínguez le explicó que no podía devolverle el auto porque no era de su propiedad. El afroamericano preso de la ira sacó una pistola y se le descargó al padre de familia hispano.