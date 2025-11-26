Jomari Goyso desata controversia al afirmar que Miss Universo “es un negocio”
Publicado el 11/26/2025 a las 17:28
El presentador español Jomari Goyso volvió a colocarse en el centro de la discusión pública tras expresar fuertes críticas hacia Miss Universo, luego de la coronación de la mexicana Fátima Bosch.
Durante su participación como invitado en el programa Desiguales, el integrante de Despierta América no solo cuestionó el resultado, sino el funcionamiento mismo del certamen.
Ante las conductoras Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra y Migbelis Castellanos, el fashionista dejó clara su postura sobre el concurso de belleza más influyente del mundo.
“Es una empresa, es un negocio y en un negocio toman decisiones basadas en el dinero”, dijo con firmeza, encendiendo un debate en redes y televisión.
Relato de su experiencia como juez en Miss Venezuela
Goyso recordó una vivencia personal para sustentar su postura, asegurando que en su paso como jurado de Miss Venezuela vivió una situación que reforzó su visión crítica.
“Yo recuerdo ser juez de Miss Venezuela… realmente ganó una chica que ninguno de nosotros habíamos votado”, reveló el estilista al narrar que el resultado no coincidió con las decisiones del panel.
Explicó que, durante aquel evento, los ocho jueces conversaban entre ellos y coincidían en una candidata distinta a la que se coronó.
El presentador subrayó que no asegura que algo similar haya ocurrido en Miss Universo, pero su testimonio sí abre la puerta a sospechas entre espectadores inconformes.
Señala que pocos tienen posibilidad real de ganar
Aunque evitó afirmar que el triunfo de Fátima Bosch estuvo manipulado, Jomari sí cuestionó el sistema y los criterios que rigen el certamen internacional.
“La finalidad del Miss Universo es elegir a una mujer que sea la imagen de una organización… Es un negocio y todas las decisiones están basadas en dinero”, comentó al insistir en que las aspirantes compiten en un entorno donde pesan más los intereses corporativos que la meritocracia.
Argumentó que, de las más de 100 mujeres que compiten, en realidad solo unas pocas tienen oportunidad real de ganar debido a estrategias internas y a objetivos de la organización.
Para Goyso, mantener la idea de que el certamen “cambia vidas” o responde a un fin puramente social es “una fantasía imposible de sostener”.
Jomari critica los estereotipos en los reinados de belleza
El presentador también reflexionó sobre lo que considera una percepción errónea del público sobre los concursos.
“La gente piensa que estamos peleando entre países por ver quién es la más bonita”, expresó al lamentar que muchas historias de sufrimiento o exigencias extremas dentro de los reinados pasen desapercibidas.
Recordó que numerosas reinas han denunciado presiones, contratos restrictivos y experiencias difíciles para obtener o mantener sus coronas.
Para él, estos concursos responden principalmente a reglas de apariencia y no a la personalidad o el talento.
Reitera que no apoya concursos que estereotipan a la mujer
Goyso cerró su intervención con una crítica directa al modelo de belleza promovido por Miss Universo.
“Tú al reinado de belleza solo entras si tu físico encaja en el estereotipo. Tu personalidad no tiene nada que ver”, sentenció al señalar que estos concursos reducen a las mujeres a su imagen exterior.
El presentador enfatizó que por este motivo no respalda este tipo de certámenes y considera necesario repensar su rol en la cultura actual.
Sus declaraciones generaron un intenso debate entre quienes defienden la tradición de Miss Universo y quienes coinciden en que la industria necesita una transformación profunda, apuntó ‘La Opinión‘.