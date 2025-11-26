Jomari Goyso desata controversia al afirmar que Miss Universo “es un negocio”

Jomari Goyso sobre Miss Universo

Experiencia polémica como juez

Señala estereotipos de belleza

El presentador español Jomari Goyso volvió a colocarse en el centro de la discusión pública tras expresar fuertes críticas hacia Miss Universo, luego de la coronación de la mexicana Fátima Bosch.

Durante su participación como invitado en el programa Desiguales, el integrante de Despierta América no solo cuestionó el resultado, sino el funcionamiento mismo del certamen.

Ante las conductoras Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra y Migbelis Castellanos, el fashionista dejó clara su postura sobre el concurso de belleza más influyente del mundo.

“Es una empresa, es un negocio y en un negocio toman decisiones basadas en el dinero”, dijo con firmeza, encendiendo un debate en redes y televisión.

Relato de su experiencia como juez en Miss Venezuela

Goyso recordó una vivencia personal para sustentar su postura, asegurando que en su paso como jurado de Miss Venezuela vivió una situación que reforzó su visión crítica.

“Yo recuerdo ser juez de Miss Venezuela… realmente ganó una chica que ninguno de nosotros habíamos votado”, reveló el estilista al narrar que el resultado no coincidió con las decisiones del panel.

Explicó que, durante aquel evento, los ocho jueces conversaban entre ellos y coincidían en una candidata distinta a la que se coronó.

El presentador subrayó que no asegura que algo similar haya ocurrido en Miss Universo, pero su testimonio sí abre la puerta a sospechas entre espectadores inconformes.