Jomari Goyso se sincera en podcast y revela abuso que vivió de pequeño

“En mi libro cuento un episodio en mi vida en que fui abusado. ahí nació alguien que yo no conocía en mí», comenzó contando el famoso conductor.

Muchas cosas cambiaron en el presentador

Jomari Goyso, aseguró que a partir de ahí, algo en él cambió completamente y que ahí, se dio cuenta que muchas cosas no volverían a ser iguales en su vida.

“Ese día murieron muchas cosas, porque te matan muchas cosas, pero nacen muchas cosas que son necesarias para la vida a la que me iba a enfrentar”, dijo conmovido.

Según lo que narró el famoso comunicador, este lamentable hecho le hizo crear fuertes inseguridades en sí mismo y llegar a crear ideas en su mente que no eran ciertas.

“Cuando alguien me dijo ‘te amo’, eso fue lo más doloroso por muchas cosas, porque he estado acostumbrado al bullying (…) Me es muy difícil aceptar el amor”, aseveró.