Jomari Goyso se enfrenta a Francisca en un nuevo debate (VIDEO)

Esta es una más de las ocasiones en donde están en desacuerdo, y así fue como hablaron de ese tema. Jomari Goyso no tiene miedo a decir lo que piensa, y como Francisca es una mujer que le gusta mucho también plantear su punto de vista, esto los hizo debatir nuevamente. En en tema que surgió el día de ayer, Francisca no estaba contemplada, ya que Jomari estaba charlando con Astrid Rivera.

Jomari Goyso se enfrenta a Francisca: Nuevamente el experto en belleza y la conductora de Despierta América tuvieron un nuevo enfrentamiento. Y es que Francisca y Jomari se dicen llamar que son casi como hermanos, pero eso no significa que no tengan diferencias y las discutan en repetidas veces. Han sido ya varias las ocasiones en donde Francisca aparece en los lives de Facebook que Jomari hace hablando de temas controversiales y dando su polémico punto de vista.

"Yo no soy de esas personas que le da luz a algo negativo, entonces Francisca y yo no coincidimos en eso", comenzó explicando Jomari Goyso durante la transmisión en vivo en Facebook, por lo cual Francisca inmediatamente salió a contradecirlo y dar su punto de vista.

“Francisca acaba de subir un video en su Instagram en el que una persona le pregunta ‘por qué eres tan fea’, una cosa que me parece horrible. Pero yo soy de los que no le doy fuerza a nada que vaya en contra de quien yo soy como ser humano”.

"Ahora bien, yo cuando subo ese mensaje que yo subí no es para darle fuerza a nada, no es porque me afecte en absoluto lo que esa persona ha dicho de mí porque llevamos 7 años en lo mismo, diciéndome lo mismo y ya a mí no me importa", aseveró la conductora.

¿Acabando poniéndolo en su lugar?

Pese a que durante sus polémicos puntos de vista ninguno se dejaba ni se quedaba callada, Francisca no dudó en ponerle un alto al experto en belleza y aclararle el motivo por el que realmente lo hizo. “lo subí porque hay mucha gente que a mí me sigue que se siente fea, hay mucha gente que alguien le hace un comentario como ese y se derrumba y le amarga la vida o los aleja de sus sueños porque yo también he estado de ese lado y cuando uno ve a una persona como yo diciéndole que me vale y me resbala lo que otro me dice”, dijo Francisca.

Jomari continuó con su discurso y comenzó contradiciendo lo que Francisca dijo. "Entiendo su punto, la respeto, es una de mis mejores amigas, es como mi hermana, pero no me va a cambiar mi forma de pensar. Para mí puedes ayudar de muchas maneras, pero nunca yo dándole luz a algo que es oscuridad. Si pienso que la gente insulta a la gente yo veo cómo ayudo a que la gente no se conecte al insulto y se conecte a algo", dijo el experto en moda y belleza. Finalmente pareciera que Francisca le llamó la atención dijo terminó diciendo: Deja de estar comparando a uno con otras personas, eso es mucha mala educación de tu parte. Si te lo hiciera a ti te molestara de verdad, basta" (CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO).