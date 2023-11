Jomari Goyso rompe en llanto en Despierta América

Jomari Goyso se conmovió hasta las lágrimas y no dudó en derramar algunas al contar algo muy personal a sus compañeros.

Ser famoso no garantiza felicidad absoluta; también arrastran preocupaciones, miedos e inseguridades, de las cuales hablaron con total sinceridad.

En diferentes momentos, arrancaron lágrimas a los espectadores al mostrarse sin máscaras y demostrar que llegar a donde están no ha sido un camino de rosas.

«Pero yo me fui de casa con 13 años y perdió a su mejor amigo y a su hermano y se encargó de la familia que tengo», agregó en el programa.

«Mi hermana y yo no recordamos la vida el uno sin el otro», así comenzó Jomari sus palabras para su hermana».

El español comenzó diciendo que no puede ver la vida sin estar junto a su hermana.

Dedica conmovedoras palabras

«Sin ella yo no tendría la sanidad que tengo, ella sabe que cuando intento enloquecer, la llamo a ella para que me diga ‘esto está bien, esto esta malo'», dijo a su hermana.

«Le agradezco que la conexión que tengo con mis sobrinos es gracias a ella», comentó el español en Despierta América.

«Cari, no somos de hablar así, no somos de decirnos que nos queremos, pero nos amamos, no podría haberlo hecho sin ti», dijo emocionado.

Un momento verdaderamente emotivo al que siguieron otras historias motivadoras y especiales.