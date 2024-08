Jomari Goyso confirma que la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar sí fue planeada

«La gente no lo sabía, eso no quiere decir que fuera repentina», declaró el íntimo amigo de Ángela Aguilar ante las cámaras del programa.

Sin embargo, en un giro sorprendente, Jomari Goyso ha confirmado que la boda entre ambos cantantes no fue un evento repentino.

«Que la gente no entienda que las personas se pueden enamorar rápidamente y se pueden casar, lo entiendo, pero dejen de crear otra narrativa», enfatizó.

Los rumores sobre la prontitud de la boda se deben, en parte, a que el público no entiende los tiempos de la relación entre Nodal y Aguilar.

Sin embargo, Jomari fue tajante al respecto: «Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla… porque no está embarazada».

Jomari Goyso pide respeto

«Yo no soy vocero de la familia, pero me parece muy triste que ataquen y que quieran poner una narrativa que no es», expresó el presentador.

En su entrevista, también mencionó que las críticas hacia la pareja no deberían basarse en su decisión de mantener su relación y boda en privado.

La discreción en torno a la boda ha permitido que la pareja disfrute de su unión sin el escrutinio constante del público.

Los rumores y especulaciones sobre celebridades son comunes, pero Goyso pide a los seguidores y medios que respeten la privacidad de Nodal y Aguilar. AQUÍ el video.