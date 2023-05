Pero no todo es color de rosa en la vida del presentador, y recientemente decidió sincerarse de todo corazón en pleno programa. El famoso, confesó sufrir de ataques nerviosos, confesando además de que le dieron un diagnóstico que no esperaba para nada, esto hizo que se conmocionara al hablar de dicho tema.

Jomari Goyso confiesa entre lágrimas diagnóstico: El conductor se conmocionó

La presentadora de ‘Enamorándonos La Isla’, Francisca y Jomari Goyso, hablaron sobre lo que es la ansiedad y los efectos que esta tiene, por lo que confesó que es algo que él sufre y su rostro cambió por completo, pues se empezó a conmocionar bastante.

«Es que no quiero llorar, es que a mí el año pasado, me dio por primera vez», confesó el conductor experto en moda. «Yo sentía que me pasaba algo en el corazón. Literal, y me dijeron: «no, esto es ansiedad'», confesó en entrevista. «Es horrible», le dijo Karina, el video fue compartido por el portal MSN.