El residente de Queens de 31 años fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto. La policía estaba investigando y no había publicado información sobre los sospechosos o el motivo, sin embargo, la familia de la víctima y padre de seis hijos teme que se haya tratado de un “ataque dirigido”, reseñó The Sun.

Según la policía , Johnny Pizarro fue encontrado alrededor de las 5:15 de la mañana en una calle residencial en la sección Greenpoint de Brooklyn con múltiples heridas de bala en la cabeza y el cuello, reseñó The Associated Press.

El padre del hispano trabajador de la serie ‘La ley y el Orden’, dijo que se enteró de la muerte de su hijo después de recibir una llamada de su hija llorando desconsolada. La última vez que vio a su hijo fue el pasado mes de mayo, después de que Pizarro volara a Nueva York para visitarlo a él y a su familia. “Estábamos tratando de trabajar en nuestra relación, pero ahora ya no podemos. Pero él era mi hijo, sin importar qué, y estoy muy triste de que ya no esté aquí”, aseguró el afligido padre.

Por su parte, Johnny Alvarado Pizarro, el padre de la víctima en declaraciones al diario The Sun desde su casa en Puerto Rico, que estaba desconcertado y afligido por la muerte de su hijo. “Me siento tan deprimido”, dijo el padre. “Simplemente no puedo creerlo. Es tan impactante para mí que simplemente haya desaparecido y ya no viva”, agregó.

¿El tiroteo fue un ataque dirigido?

El padre de Johnny Pizarro dijo que no estaba al tanto de la vida de su hijo en Nueva York ni con quién estaba involucrado. “Pudo haber sido un ataque dirigido, sí, aunque no sé en qué estuvo involucrado porque no vivo en Nueva York. No sé mucho sobre su vida allí, pero es preocupante”, dijo. “Estoy en estado de shock”, aseguró.

El culpable del tiroteo aún no ha sido identificado, la última vez que se vio al sospechoso fue huyendo de la escena del crimen a pie. De acuerdo con informes, se cree que el pistolero era un hombre de tez media y, presuntamente vestía una sudadera con capucha negra y pantalones negros.