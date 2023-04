Johnny Lozada comparte en exclusiva cómo es participar en Top Chef VIP

Johnny Lozada habló en exclusiva con MundoNow

En la charla, habló de su participación en el reality de cocina “Top Chef VIP”

¿Ganará?, ¿Qué piensa el integrante de Menudo? Johnny Lozada, el actor de telenovelas y cantante puertorriqueño-estadounidense miembro de la agrupación “Menudo” tuvo una charla con el equipo de MundoNow, quien relató qué se siente participar en el reality de Telemundo, “Top Chef VIP”. Al igual que otras estrellas que se encuentran en el programa, primeramente Johnny señaló que antes no tenía conocimientos de cocina más que lo básico, por lo que tuvo que aprender, entrar a clases y solidificar su participación en el reality. Johnny Lozada habla en exclusiva sobre participar en Top Chef Vip Johnny Lozada se sentó a hablar con MundoNow y señaló que se encontraba muy emocionado por encontrarse participando en el reality de cocina de Telemundo, además, añadió que hasta hace pocos días él en verdad empezó a saber sobre el mundo de la cocina. “En esta competencia hay muchas personas que tienen experiencia, no como el caso mío que mi mamá, mi mujer, mi abuela, cocinan maravilloso, hasta el sol de hoy yo no podía llegar a decirte que podía hacer huevos fritos, he estado tomando las indicaciones de los chefs, me dijeron que tomara clases.”, señaló Johnny.

¿Ganará?, Johnny Lozada señala que sería una locura ganar en Top Chef VIP El integrante de la agrupación “Menudo” señaló que tomó lo necesario para realizar su trabajo en el reality así como atender las órdenes de las chefs, sin embargo… ¿Johnny se ve en la final?, esto es lo que piensa. “Gracias a dios tenemos un chef maravilloso que nos ayuda muchísimo, pero no pueden estar ayudándote todo el tiempo, entonces tienes que poner de tu parte, tienes que estudiar y hacer lo posible para mantenerte, ahora, yo cuando concurso no me quiero ir a mi casa, yo quiero llegar a la final, ¿tú te imagines que yo gane?, qué locura, esto para mí va a ser el acabose.”, declaró el cantante.

¿Qué plato no le gustaría cocinar a Johnny? Al igual que todos los concursantes, en algún momento se toparán con alguna comida que no les gustará mucho preparar, en este caso, Johnny señaló que antes no comía varias cosas y ahora tiene que hacerlo para poder competir. “Yo soy extremadamente ‘picky’ con la comida, hasta los otros días yo no comía tomate, cebolla, en verdad ¿Qué es eso?, me he encontrado encurtiendo cebollas y comiéndomelas crudas, llega el momento donde tu paladar se amplía y cosas que no te gustaban te empiezan a gustar, todo lo aprendes porque estás en la competencia, bueno, hasta la cebolla, yo no comía cebolla y ahora me la como sola.”, señaló Lozada.

¿Qué piensa de sus compañeros competidores? El reality de cocina de Telemundo cuenta con un reparto de lujo, varios renombres como el propio Johnny Lozada, Germán Montero y Arturo Peniche se encuentran en Top Chef VIP, ¿Qué piensa el cantante de ellos?, si deseas visitar el Instagram oficial de MundoNow, haz click AQUÍ. “He tenido la oportunidad de reencontrarme con amistades de hace muchos años, a Peniche lo conozco desde que tengo 21, a Laura Zapata tuve la oportunidad de trabajar con ella, con Sebastián también, tenemos un grupo tan maravilloso y unido, no hay problemas, pero esto va a cambiar porque en algún momento la meta va a ser de otro lado tipo ‘No espérate, es que quiero ganar’, ‘Te quiero mucho pero nos vemos ahorita’, me honra participar con esta gente.”, concluyó Johnny, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.

