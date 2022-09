Y es que el joven que no se ha dedicado al entretenimiento, pero sí al deporte, sorprendió con una sonrisa y apariencia física muy similar a la que tenía su famoso papá en Menudo, aunque es evidente que los años han pasado por Johnny Lozada quien ahora con el cabello completamente canoso, su hijo pudiera ser una copia exacta de sus años mozos.

“Esta mañana no te pierdas a @johnnylozada y su hijo @jahn_lozada donde nos contará todo sobre su participación en @reto4mx por @unimas”, es lo que se lee en la descripción de la fotografía en donde es notorio que el hijo de Johnny Lozada sacó el color y tipo de sus ojos, pero su más característica sonrisa.

Más personas se mostraron entusiasmadas: “Johnny Tienes Un Hijo Muy Frictional Y Bien Guapo Dios Lo Bendiga Mucha Suerte”, “Hijo de tigre……. Guapérrimos”, “Wow se parece mucho a su padre, guapo”, “Buen competidor yo creo que él va a ganar los 4 elementos”, “Que guapo es el hijo de Johnny Lozada. Siempre me pregunto porque en PR hay tantos hombres guapos”, se puede leer.

Ante el gran parecido y la excitación por ver al hijo de Johnny Lozada, los comentarios en la fotografía de Instagram de Despierta América no se hicieron esperar: “Él es de mis favoritos en la competencia”, “Este chico es súper carismático y bueno en todo, mi favorito en Reto4mx . Buen trabajo papá Johnny”, “Qué bello!!! Mi futuro yerno!!! Dios lo bendiga Lo voy a seguir. Un abrazo a todos”.

Ya tiene sus fanáticas por lo apuesto que es

La altura y el físico del hijo de Johnny Lozada lo han catapultado a ser de los consentidos del público que ve ‘Reto 4 Elementos’ y los suspiros no se hicieron esperar en sus fotos: “El equipo más completo. La única manera que encontraron fue separándolos”, “El mejor equipo el de USA”, “Desde ese día el team US se convirtió en el mejor equipo de la aldea, team US forever son los mejores”.

“Ahí conocí a mi crush”, “Un crack y a la vez tan guapo!”, “Muy duro”, “Me encante verte en reto”, “Que ricoooooo esta mi amor”, “Tu no ere bebesito tu ere bebesote”, “Tan bello mi nene!!!”, “¡Guapísimo, mi niño!”, “¡Ay por Dios! ¿Así o más guapo?”, “Joda tienes cara de ChampioN!”, más personas lo halagaron por sus atributos físicos.