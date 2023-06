Esta no sería la primera vez en que se especula que un integrante de Telemundo dejaría de aparecer dentro de la pantalla chica debido a los constantes movimientos que se han realizado dentro de la cadena de habla hispana, pero ¿quién sería el que estaría ocupando el lugar de Frederik Oldenburg? Archivado como: Johnny Lozada Despierta América.

Si bien, Frederik Oldenburg ha estado ausente en ‘Hoy Día’ por lo que se especuló que probablemente ya no sería conductor de Telemundo y lo que generó más dudas fue que otro presentador estaría ocupando su lugar y por si fuera poco se trataría de un exintegrante del matutino de ‘Despierta América’ transmitido por Univisión.

Pero lo que recientemente ha causado gran revuelo dentro de las diferentes redes sociales, es el haberse percatado que uno de los conductores que tiene poco que se integró al matutino de Telemundo, no se encontraba en las emisiones por lo que comenzó a especularse de otro posible despido e incluso se ha rumorado que ya tendría su reemplazo.

Johnny Lozada Despierta América. Muchos cambios son los que se han realizado dentro de la cadena de Telemundo, entre ellos varios despidos de los rostros más queridos por la comunidad hispana, pero tal parece que no ha sido la única empresa que ha optado por drásticas decisiones, sino que también Univisión las ha tenido que tomar.

La gran sorpresa llegó al ver el rostro de un exconductor del matutino de ‘Despierta América’ y no se trata de Carlitos Calderón, a quién muchos desearían ver nuevamente a través de la pantalla tras su gran trabajo en Univisión. Se trata de Johnny Lozada , quién formó parte del programa de dicha cadena durante varios años, detalló People en Español . Archivado como: Johnny Lozada Despierta América.

Además de estar actualmente en ‘Hoy Día’ supliendo a Frederik Oldenburg, Johnny Lozada concursó recientemente en la segunda edición de la competencia culinaria Top Chef VIP, reality que también es transmitido por Telemundo, pero esto no lo hace un rostro ajeno a la cadena televisiva de habla hispana.

Johnny Lozada será el conductor de esta semana en Hoy Día de Telemundo

A través de su cuenta oficial de Instagram que Johnny Lozada compartió emocionado una fotografía en donde aparece a su fondo el set de ‘Hoy Día’, por lo que de inmediato las reacciones por parte de sus fieles seguidores no tardaron en hacerse presentes dentro de la caja de comentarios.

«Me imagino ese programa con Jonny Lozada, Adamari López, Chiquibaby, Sandarti y chef James «, «Guapo, como siempre, querido Johnny «, «¡Qué gusto ver a Johnny Lozada! Ojalá se quede en Telemundo», «Que bien!!!!! Dios permita que te dejen, lo estas haciendo muy bien!», «La verdad que no me gusta verte en otro canal que no sea Univision». PARA VER LA FOTO DE JOHNNY LOZADA DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Johnny Lozada Despierta América.