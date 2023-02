De nueva cuenta dichas plataformas han dado de que hablar, pues miles de famosos se centran en el ojo del huracán al momento de hacer pública su vida privada, y que creen, pero ahora la polémica no se centra en los hermanos de Jenni Rivera, sino que uno de sus hijos ha recordado que La Diva no deseaba tenerlo.

Johnny López recuerda que Jenni Rivera no deseaba tenerlo

“Finalmente, después de tantos años de trabajar duro, parecía que ‘Jenni Rivera’ iba a ser alguien. Fue entonces cuando Dios decidió dejar caer mi yo Acuario en el vientre de mi mamá. Todas las voces alrededor de mamá le decían que no era hora de tener otro hijo, ahora que parecía que tenía un futuro real en la música. En ese momento ella consideró abortarme.”, señaló Johnny López.

Pero eso no fue todo lo que el joven de ahora 22 años compartió, “Cuando mamá fue a la clínica, por alguna extraña razón el doctor no pudo encontrarme. Mamá pensó que era la cosa más loca. Más tarde, cuando tenía diez años, me dijo que creía que me había escondido porque no quería morir. Fue entonces cuando decidió quedarse conmigo”. Archivado como: Johnny López Jenni Rivera.