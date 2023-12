Johnny Depp de luto por sensible muerte de ser querido

Victoria Mary Clarke, esposa del fallecido compositor, ha optado por no revelar las causas específicas de su muerte, generando especulaciones entre los seguidores.

La relación entre Depp y el líder de The Pogues trascendió la pantalla y el escenario, consolidándose a lo largo de los años en una amistad genuina y duradera.

El mundo de la música y el entretenimiento se encuentra de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Shane MacGowan, líder de la icónica banda irlandesa The Pogues.

El año pasado, el líder de The Pogues fue diagnosticado con encefalitis viral. Una afección grave que involucra la inflamación del cerebro debido a la acción directa de un virus u otro agente infeccioso.

Johnny Depp se encuentra de luto

Has el momento el intérprete de ‘Piratas del Caribe’, no se ha pronunciado al respecto en las redes sociales. Pero se sabe de la gran amistad que tenían ambos.

En tanto, se sabía que MacGowan era un gran amigo de Johnny Depp. Hasta hizo un largometraje basada en su vida titulado «Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan».

“Quería que el público conociera definitivamente quién es Shane MacGowan y cuál es su legado”, dijo el actor de Hollywood cuando presentó el proyecto en 2020.

Asimismo, era reconocido por artistas como Bono, Nick Cave, Sinéad O’Connor o Bobby Gillespie, de acuerdo con el portal El Heraldo de México. DA CLICK PARA VER EL POST.