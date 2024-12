Acusan de abuso de poder al papá de Christian Nodal

El productor de SG Music no quiere darle su carta de retiro a Johnny, por lo que no puede desarrollar su carrera artística como quiere.

Por este motivo, quiso llegar a un acuerdo con Jaime, pero él ya no quiso nada y le dijo que ya no fuera a los conciertos.

Johnny Cortés, ex integrante de Los Plebes del Rancho, acusa al papá de Christian Nodal de abuso de poder, ¿qué pasó?

No obstante, también su círculo familiar se ha visto envuelto en varias polémicas.

«Le estuve mandando mensajes al mes de que me salí, le dije que necesitaba trabajar y me dijo que le diera chance, que estaba ocupado, y así me detuvo como dos meses».

«Después, me dijo que Los Plebes no querían que yo estuviera en la empresa, y que eran Los Plebes o yo».

Johnny Cortés le preguntó al papá de Christian Nodal que cuál opción le daba y le pidió dinero para dejarlo ‘libre’.

La cantidad que le pedía era 2 millones de pesos (cerca de 100 mil dólares), pero luego le pidió que grabara un disco, pero se negó.