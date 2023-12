Revelan cuáles fueron las últimas palabras de John Lennon antes de morir

The Beatles: Última canción con Inteligencia Artificial

John Lennon: Sus trágicas últimas palabras

Documental revela detalles impactantes

John Lennon formó parte de la que para millones de personas es la banda de rock más grande de todos los tiempos: The Beatles.

Por desgracia, el sueño de verlos nuevamente reunidos, físicamente, terminó de manera trágica el 8 de diciembre de 1980.

Al día de hoy, la música de El Cuarteto de Liverpool está más viva que nunca y sus admiradores crecen cada día que pasa.

Recientemente, se reveló cuáles fueron las últimas palabras de uno de los artistas más influyentes del siglo pasado antes de morir.

«Now and then I miss you»

Fue el pasado 2 de noviembre que The Beatles estrenaron lo que será su última canción gracias a la Inteligencia Artificial.

Se trata del tema Now and then, el cual escribió John Lennon y grabó dos años antes de su muerte como un solo de piano y voz.

Según reportó el portal Wired, la viuda del cantante, Yoko Ono, les entregó el demo de esta canción a los demás miembros del grupo.

A mediados de los noventa, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, quien murió en el 2001, trataron de darle forma.