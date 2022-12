“Esta película es muy original, no convencional, única. Porque este tono de violencia, chiste, comedia sangrienta, pero al mismo tiempo muy emocionante. Porque yo lloré al final de esta película, posiblemente porque soy hijo de padres divorciados y ese tema me pegó un poquito duro, pero yo creo que la película le toca a uno en el corazón”.

Ahora el antagonista de la nueva película, John Leguizamo habla en exclusiva para Mundo Now y revela detalles de la nueva cinta que fue dirigida por el preciso director noruego Tommy Wirkola. Violent Night fue producida por Kelly McCormick, David Leitch y Guy Danella, de 87North. El guión original es de Pat Casey y Josh Miller, los guionistas de Sonic the Hedgehog.

La película también cuenta en su elenco con el ganador del Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Cam Gigandet (Without Remorse), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) y Beverly D’Angelo (franquicia de National Lampoon’s Vacation). Universal Pictures distribuirá la película en todos los territorios.

John Leguizamo Violent Night. Cuando un equipo de mercenarios irrumpe en un complejo familiar adinerado en Nochebuena y toma como rehenes a todos los que están allí dentro, el equipo no está preparado para un combatiente sorpresa: Santa Claus (David Harbour, Black Widow, serie Stranger Things) está en el terreno, y está a punto de demostrar por qué este Santa no es un santo.

“Yo creo que uno es tan privilegiado de estar en esta posición y de tener estos, estos roles tan increíbles como el Scrooge y poder trabajar con Dave Leach, el que unos mejores del mundo que creó el Matrix, el 300, John Wick fue el primero que dirigió y por eso nos conocimos. Y yo creo que también él es uno de los uno de los directores mejores trabajando ahorita mismo en Hollywood, porque no, nunca he trabajado con un director que entiende tanto como crear un personaje, como crear un tono ahí, porque este tono es muy difícil de ser cómico, pero tener la acción y la canción sin perder el peligro”.

¿Cómo fue enfrentarte a este Santa?

“David Harbour es de seis pies y cinco pulgadas y ganó 300 libras para ser Papá Noel. Y a veces yo estaba trabajando con él y creía que era el Papá Noel de verdad. No, no veía al actor. Yo llegué ahí un mes anterior de rodaje para entrenar con Giorgio Eusebio, uno de los mejores entrenadores de acción”.

“Y él fue muy paciente conmigo porque es duro esas peleas con un tipo tan grande y para que se vea real, para que me crean que para que crean que yo soy un asesino, entonces tienen actividad que yo ensayar cinco o seis horas todos los días un mes anterior. Y claro, el día que filmamos del día después yo no podía salirme de la cama sin ayuda, porque me dolían partes del cuerpo que no sabía que usaba”. Archivado como: John Leguizamo Violent Night