John Domínguez murió asesinado a balazos en un extraño crimen

«Ahora podemos enterrar a Johnny con amor»

Julius Domínguez, hermano del chico asesinado, abrió la cuenta Please Help Support the Funeral Costs for Johnny Dominguez en la red social GoFundMe.

«Mi hermano.. conocido cariñosamente por quienes lo rodeaban como Johnny, fue arrebatado trágicamente de este mundo», escribió Julius Domínguez.

«Nuestra madre… puede aceptar los fondos… para usarlos en los servicios en una funeraria, su entierro y destinar el resto a su lápida en el cementerio», detalla el mensaje.

«Ahora podemos enterrar a Johnny con amor y el respeto que se merece», finaliza Julius Domínguez sobre el asesinato a tiros de John Domínguez.