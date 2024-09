A los 78 años de edad, muere el cantante y compositor John David Souther

John David Souther falleció a los 78 años

Colaboró con The Eagles y Linda Ronstadt

Su gira con Karla Bonoff fue cancelada

Músico, cantante y compositor, John David Souther nació el 2 de noviembre de 1945 en Detroit, Michigan, EEUU.

Se le reconoce principalmente por su contribución al género del rock y el country.

Trabajó con artistas destacados como The Eagles, Linda Ronstadt, Glenn Frey y Don Henley, entre muchos otros.

Por desgracia, en las primeras horas de este miércoles 18 de septiembre, se informó sobre su deceso a los 78 años de edad.

«El chico nuevo en la ciudad»

De acuerdo con información de ABC News, John David Souther colaboró con los temas New kid in town y Heartache tonight de The Eagles.

Precisamente con esta agrupación hizo más canciones que fueron todo un éxito, como Best of my love y James Dean.

Se supo que falleció este martes 17 de septiembre en su casa en Nuevo México.

En unos días más, el martes 24, comenzaría una gira en Phoenix con Karla Bonoff, la cual se canceló.