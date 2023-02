Tras aparecer en su interesante elección de atuendo, los cometarios no se han esperar. Y es que las imágenes del exluchador de la WWE ya comenzaron a rondar por las redes sociales y los usuarios no pueden creer lo que sus ojos están viendo tras sorprendentes fotografías.

No ha sido del agrado de todos

A pesar de que la imagen de John Cena en minifalda y tacones recibió aplausos y halagos de los internautas. Hay quienes no se han mostrado satisfechos al ver al exluchador de esa manera. Comentarios que muestran decepción de algunos de sus seguidores no se han hecho esperar.

“No puede ser el mismo John Cena que crecí viendo”, “Este definitivamente no es mi John Cena’. Sin embargo, también hay quien se lo ha tomado con humor, incluso llegando a comparar al actor con Eminem cuando decidió vestirse como Britney Spears en video de ‘…Baby One More Time’.